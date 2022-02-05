На Одещині горе-мати напувала дитину самогоном

Дитину доправили до лікарні. Колаж "Сьогодні"
На Одещині у матері забрали дитину, якій виповнилося лише 20 днів.
Про це повідомляє "7 канал" у Telegram.
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Негаразд запідозрили працівники дитячої поліклініки, які виявили, що малюк, якому ледве виповнилося 20 днів, перестав набирати вагу. Під час перевірки соціальними працівниками умов у сім'ї, у пляшці для годування виявили самогон.
Дитину доправили до лікарні, медики кажуть, що малюк не набирав ваги і важить менше, ніж при народженні. Медики діагностували у дитини дерматит. Сама жінка запевняє, що це сталося випадково.
"Я не могла цього зробити. Горілка була у чашці, я її не понюхала, перелила у пляшечку. Я зробила це випадково", – запевнила жінка.
На Донеччині двоє дітей отруїлися самогоном
На Донеччині двоє братів 9 та 12 років отруїлися самогон. Молодшого знайшли на вулиці перехожі, він не зміг дійти додому. Зазначається, що у селі Ярова місцева мешканка виявила молодшого хлопчика непритомний землі. На місце виїхали поліцейські. Мати дітей розповіла, що її старший син повернувся додому, мав ознаки сильного отруєння.