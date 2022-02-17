В Одеській області у 15 селах відключили воду – список та причина

На Одещині мешканці сіл сидять без води. Фото: колаж "Сьогодні"
У четвер, 17 лютого, на Одещині безліч сіл залишилися без водопостачання. Комунальники розповіли, що відключення води аварійне.
Про це повідомили у пресслужбі "Інфоксводоканалу".
Де немає води?
Подачу води припинили, щоб відремонтувати ділянку магістрального водопроводу. Води не буде з 09:00 до 22:00 у наступних населених пунктах:
- Крижанівка;
- Ліски;
- Фонтанка;
- Вапнярка;
- Нова Дофінівка;
- Чорноморське.
З 09:00 до 23:50 водопостачання припинили у селах:
- Латівка;
- Набережне;
- Протопопівка;
- Августівка;
- Черевичне;
- Ковалівка;
- Еметівка;
- Маринівка;
- Іллінка.
На межі катастрофи: Бердянськ може залишитися без води
Без води може залишитися курортний Бердянськ. Самі комунальники визнають – місто на межі екологічної катастрофи. На старому каналізаційному колекторі не залишилося живого місця. Що день – то нові пориви. Про це повідомляється у випуску "Сьогодні".
Зараз у Бердянську працює лише одна з двох ліній колектора. Та й вона розвалюється, кажуть комунальники. Раз у раз доводиться ремонтувати.
"Латка на латці. Якщо ми не ліквідуємо зараз цю аварію, то місто залишиться повністю без води та без каналізації", – каже майстер каналізаційної мережі Бердянська Олександр Хоменко.
Пориви у міській каналізації розпочалися з 1 січня. Відтоді комунальники працюють майже без вихідних, щоб уникнути катастрофи. За останні кілька тижнів їх уже було з десяток.
Проте такі дрібні ремонти допомагають лише тимчасово. Колектор потрібно повністю міняти, визнають у міськводоканалі.
"100% зношені, ми через день займаємося ремонтом, постійно варимо. Нижня частина труби протерлася до міліметра і тонше", – розповів в.о. головного інженера Бердянського водоканалу Костянтин Завгородній.
Жителі Бердянська бояться повторення історії дворічної давнини – тоді місто залишилося без води.
"Ходили на море за водою. З каністрами, тачками. Хто як. Та й привозили сюди воду. Стояли у черзі по 2 години. Зима була, холодно", – повідомила мешканка Бердянська Тетяна Голубнича.
На заміну аварійного колектора потрібно майже 140 мільйонів гривень – у Бердянська їх немає.
"Там розглядається питання як за екологічні гроші, так і за гроші за проєктами ЄІБ та Світового банку. Так і за гроші з обласного бюджету. З міського. Варіанти співфінансування", – наголосив заступник міського голови Бердянська Василь Федосов.
Та навіть приблизний термін, коли замінять аварійний колектор, керівництво міста не може назвати. Шукають гроші. А Бердянськ зараз – щодня на межі катастрофи.