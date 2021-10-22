В Одесу йде бабине літо: свіжий прогноз від синоптиків

Погода в Одесі на 23 жовтня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 23 жовтня, в Одесі буде тепло, але вітряно. До кінця дня утримається мінлива хмарність.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Вдень стовпчики термометрів покажуть від 15 до 17 градусів тепла. Синоптики стверджують, що на вулиці буде тепло, але вітряно, а також мінлива хмарність. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду.

Вночі стовпчики термометрів опустяться до 9-11 градусів вище нуля. Дощу не буде.

Прогноз погоди в Одесі на 23 жовтня. Скрін з сайту Укргідрометцентру

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Південь України перетвориться на пустелю?

У 2050 році степова зона України може повністю перетворитися на пустелю, схожу на Олешківські піски на Херсонщині. В країні стане менше родючого українського чорнозему.

Це станеться, якщо не вживати заходів. У грунті зменшується кількість води, тоді як вивітрювання посилюється. В результаті чорнозем буквально змітає. Отже, південь може перетворитися на пустелю.

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