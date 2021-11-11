В одній області України школярі повернуться за парти – дата

Як в Україні навчаються школярі. Фото: колаж "Сьогодні"

З 15 листопада у Чернівецькій області відновлюють очное навчання у школах. Таке рішення ухвалили на засіданні обласної комісії ТЕБ та НС.

Про це стало відомо на засіданні комісії у четвер, 11 листопада.

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Школярі вийдуть за парти з 15 листопада

Згідно з рішенням комісії, з 15 листопада у Чернівецькій області відновлюють роботу навчальні заклади та одночасно діють усі інші обмежувальні заходи

До речі, зараз регіон знаходиться в "помаранчевій" зоні карантину.

Як в Україні навчаються школярі. Фото: колаж "Сьогодні"

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Які обмеження діють у регіоні?

З 24 жовтня у Чернівецькій області відвідування громадського харчування, спортивних, культурних, розважальних та інших закладів, а також користування громадським транспортом можливе лише за наявності COVID-сертифікату, або ПЛР-тесту чи експрес-тесту, що діє 72 години.

Дистанційне навчання у Києві

Тим часом у столиці збільшується кількість заражених коронавірусом дітей. Тому наступного тижня учні за парти не повернутися та продовжать навчання у дистанційному режимі. Про це сказав мер Києва Віталій Кличко на брифінгу.

"Ми не можемо ризикувати здоров'ям дітей... Дуже багато дітей переносять вірус безсимптомно, але вони можуть заражати близьке оточення..." , – сказав Віталій Кличко.

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