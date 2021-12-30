В одній руці кермо, в іншій – пляшка. У Харкові дівчина влаштувала "свято" за кермом

Харків'янка пила шампанське за кермом / Фото: Колаж: Сьогодні

У Харкові після того, як претендентка на Міс Україна промчала на авто тротуаром, стався ще один скандал на дорозі. Дівчина-водій пила шампанське, поки їхала на авто засніженою дорогою.

Запис з'явилася у Telegram-каналі "Харків 1654".

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Усі "веселощі" пасажир дівчини знімав на відео та публікував у Мережі. На відео видно, що на вулиці було темно. Водійка тримала в одній руці кермо, а в іншій – пляшку шампанського. Вона їхала дорогою і водночас вживала алкоголь.

Зазначимо, що станом на ранок 30 грудня цього запису в соцмережі Instagram уже немає. Вірогідно, її видалив автор.

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Фото зі сторінки дівчини у Instagram

В Україні ще більше стежитимуть за водіями

У період новорічних свят поліцейські посилять контроль за водіями. Вони стежитимуть, щоб люди не сідали за кермо п'яними. Цього року у країні суттєво посилилася відповідальність за керуванням автомобілем у нетверезому стані.