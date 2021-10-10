В окупованому Донецьку в масштабному ДТП постраждали дев'ять людей – фото

В окупованому Донецьку в ДТП потрапила маршрутка / Фото: Колаж: Сьогодні
В окупованому Донецьку в неділю, 10 жовтня, на пр. Ілліча сталося ДТП за участю автобуса №121 та легковика. У результаті постраждали дев'ять людей.
Про це повідомляється у соцмережах.
За попередніми даними, загиблих немає, але є постраждалі. Зараз рух у районі ДТП ускладнений.
Пізніше "Керівник адміністрації" міста Олексій Кулемзін уточнив, що внаслідок аварії на пр. Ілліча постраждали дев'ять людей.
У однієї з постраждалих ударом вибило зуби, ще у одного потерпілого зламаний ніс.
Найчастіші причини ДТП в Україні
- Порушення правил маневрування.
- Перевищення безпечної швидкості.
- Недотримання дистанції.
- Порушення правил проїзду перехресть.
- Управління транспортом в стані сп'яніння.
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