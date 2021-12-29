У Полтаві через негоду скасували близько 20 рейсів – список

Деякі рейси курсують, як і раніше / Колаж "Сьогодні"
Сьогодні вранці, 29 грудня, на Полтавщині скасували близько 20 рейсів. Все через негоду.
Про це розповіла керівниця центрального автовокзалу Полтави Оксана Левенко "Суспільне".
Деталі
З центрального автовокзалу у Полтаві 29 грудня не виїхали автобуси за декількома напрямками. Скасовано рейси у напрямку:
- Дніпра,
- Глобиного,
- Кам'янського,
- Кривого Рогу,
- Кобеляки.
Останній планують відновити по обіді. Щодо решти – поки що не відомо. Це пов'язано з ожеледицею на дорогах і снігопадом.
Рейси у бік Лубен, Пирятина, Решетилівки та Лохвиці курсують, як і раніше.
Полтавську область замело
Рятувальники діставали зі снігу 2 машини швидкої допомоги, 1 легкову та 14 вантажних автомобілів. Про це повідомляє ДСНС Полтавської області. Загалом у всіх автомобілях було 22 особи.
Негода в Україні
В Україні вирував потужний циклон. Через нього в країні був штормовий вітер, хуртовина та снігопади. У більшості міст погіршилася погода, а через це кілька населених пунктів залишилися без тепла.
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