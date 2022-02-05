У Полтаві чоловік влаштував криваву різанину в ТЦ – є поранений та загиблий (фото)

У полтавському ТЦ стався смертельний конфлікт. Фото: колаж "Сьогодні"

У суботу, 5 лютого, у Полтаві у торговому центрі стався конфлікт між чоловіками. В результаті є загиблі та поранені.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП України.

Реклама

Деталі НП

До поліції надійшла інформація від лікарів, що у ТЦ "Мир" поранили чоловіка.

За попередньою версією, у торговому центрі виник конфлікт між відвідувачами. Один з учасників завдав ножових поранень двом чоловікам.

Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень один чоловік помер на місці, а другому надається медична допомога.

Реклама

Відомо, що підозрюваний у вбивстві 1959 року народження. Наразі вирішується питання про затримання зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Увага! Фото не для слабкодухих

Реклама

У ТЦ помер чоловік, ще одного поранили. Фото: "Полтавщина"

У торговому центрі Києва вбили чоловіка

У Деснянському районі Києва убили чоловіка. Пригода сталася у торговому центрі. За попередньою інформацією, загиблому було 43 роки.