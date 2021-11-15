У Полтаві жінка посеред вулиці з'їла живого голуба (відео)

Який мотив такого вчинку жінки — невідомо/Колаж: Сьогодні

У Полтаві, де нещодавно троє 10-річних хлопчиків побили першокласницю, жінка на вулиці з'їла живого голуба.

Відео інциденту з'явилося в Telegram-каналі Труха Харків.

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Деталі "трапези"

На кадрах відео видно, як жінка сидячи в громадському місці їсть птаха. Птах був не мертвий, а живий. Проте жінку це не зупинило. Вона сиділа й продовжувала насолоджуватись пернатим.

Жінку не зупинило те, що птах був ще живий/Відео: Telegram-канал Труха Харків

Трагічний випадок у Великобританії

Дитина з міста Вінсфорд (Великобританія) померла, з'ївши приготований забудькуватим дідусем окіст в горіховій глазурі.

12-річний Кейсон Холлвуд страждав від астми і у дитини була алергія на горіхи. Разом з трьома братами він пішов на вечерю до бабусі і дідуся. Серед частувань для онуків був приготований дідусем окіст, який згодом вбив дитину. Пенсіонер забув про особливості онука.

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Після вечері хлопчик пішов у парк, щоб пограти з друзями. Там у нього почалися проблеми з диханням.

Відомо, що він зателефонував матері і попросив прислати до нього одного з братів з інгалятором. Брат привіз лікарський засіб, але це не допомогло. Хлопця госпіталізували, але він помер у лікарні.

Розтин показав, що він помер в результаті анафілактичного шоку, викликаного вживанням горіхів.

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