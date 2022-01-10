У Полтавській області машина провалилася під кригу: водієві вдалося вижити (фото)

Витягували автомобіль за допомогою трактора / Колаж "Сьогодні"
У Миргородському районі на Полтавщині п'яний чоловік пустив свій автомобіль під лід. Витягували машину трактором.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
Деталі
Водій пустив свій автомобіль під кригу, а сам встиг вибратися на берег до того, як ВАЗ потонув. Чоловік хотів змінити маршрут, коли був за 20 метрів від берега, але машина вже почала тонути.
Витягувати автомобіль довелося вже всім селом за допомогою трактора, а також разом із рятувальниками та поліцейськими. Копи склали два адміністративні протоколи на водія.
Алкоголь у крові порушника майже вдесятеро перевищував допустиму норму.
Поліцейські "втопили" у річці службову машину
Під Києвом на Петропавлівській Борщагівці сталася незвична ДТП: машина патрульної служби поліції впала в річку Нивка
Машина опинилася у воді під час переслідування мопеда. Так, порушник двоколісником поїхав пішохідним мостом через річку, а автомобіль патрульних впав у річку.
Раніше ми писали:
- У Запоріжжі на Центральному пляжі втопився 14-річний хлопець. Медики швидкої допомоги протягом 50 хвилин намагалися врятувати хлопчика, але було вже надто пізно.
- На Тернопільщині рятувальники виявили тіла двох підлітків – Сюйло Ігоря та Харука Петра, які пішли на нічну риболовлю та не повернулися.