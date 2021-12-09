У Полтавській області чоловік на очах у дітей побив і викинув у смітник собаку

Власника пса можуть покарати за жорстоке поводження з твариною / Колаж "Сьогодні"

У Полтавській області чоловік на очах у дітейпобив і викинув у смітник собаку. Тварину знайшли зі зв'язаними лапами та чотирма рубаними ранами на голові.

Про це пише ТСН.

Побив за птицю

За попередньою версією слідства, 56-річний чоловік покалічив собаку за те, що вона задавив свійську птицю.

Наразі триває досудове розслідування за статтею "жорстоке поводження з тваринами". Власнику загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.

Покарання може бути ще суворішим?

Покарання може бути ще суворішим, каже зоозахисник Олександр Тодорчук.

"Збігається дуже багато обтяжливих обставин, які за законом говорять про те, що людині може строк від 5 до 7 років позбавлення волі. Ця жорстокість скоєна у присутності дітей, тварина отримала дуже великі ушкодження", – стверджує Олександр Тодорчук.

Яке самопочуття собаки

Тим часом тварина зараз перебуває ще у тяжкому стані. У нього вже з'явився новий власник – поліцейський Олександр. Саме він приїхав на порятунок собачки. Чотирьоногий уже отримав нове ім'я – Лакі.

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