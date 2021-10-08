У Полтавській області відкрили пункти вакцинації в "Укрпошті": хто отримає щеплення

У Полтавській області щеплення можна отримати в "Укрпошті" / Фото: Колаж: Сьогодні
У Полтавській області запустили тимчасові пункти вакцинації у 32 відділеннях "Укрпошти". Там можуть отримати щеплення не тільки літні люди, а всі охочі.
Про це заявив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.
"З учорашнього дня запустили тимчасові пункти вакцинації у 32 відділеннях "Укрпошти" по всій території області. Сьогодні їх працює понад 50", – написав він.
Синєгубов уточнив, що в пунктах вакцинації на базі "Укрпошти" щеплення отримали вже 830 людей похилого віку.
Графіки та адреси відділень, де є тимчасові пункти щеплення, можна дізнатися у центрах первинної медико санітарної допомоги.
Масова вакцинація спрацює?
У МОЗ розповіли, що в Моршині Львівської області проводили експеримент – масово вакцинували населення і перевіряли, чи будуть випадки коронавірусу. У місті принаймні однієї дозою щеплені 72,4% жителів, повністю завершили вакцинацію двома дозами – 66%.
В кінці літа в Моршині не було зареєстрованих нових хворих на COVID-19. Останній випадок захворювання був зафіксований 20 червня.
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