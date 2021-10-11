У Полтавській області перекинувся автобус з людьми – більше 20 постраждалих (фото)

На місці працювала поліція / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 11 жовтня, на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" в Полтавській області сталося ДТП. Перекинувся автобус з пасажирами.

Про це повідомляє поліція Полтавської області.

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Що трапилося

Автобус їхав з Луганщини до Києва. Водій не впорався з керуванням, з'їхав з проїжджої частини дороги та перекинувся на бік.

В автобусі на момент ДТП перебувало двадцять два пасажири і два водії. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень встановлюється.

Наслідки ДТП в на трасі. Фото: ГУНП Полтавської області.

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Покарання для винуватця

Поліція ще вирішує питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Наслідки ДТП в на трасі. Фото: ГУНП Полтавської області.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні

перевищення безпечної швидкості руху – 34% ДТП;

швидкості руху – 34% ДТП; порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

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