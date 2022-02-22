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У Попасній через обстріли бойовиків жителі залишилися без води

Володимир Козир
22 лютого, 21:17
Робітники не можуть відновити електропостачання водонапірної станції

Без води залишилися об'єкти соціальної інфраструктури/Фото: колаж: "Сьогодні"

Через обстріли бойовиків жителі міста Попасна Луганської області залишилися без водопостачання. Зокрема, немає води в місцевій школі-гімназії, дитячому садку та поліклініці.

Про це повідомляє МВС України.

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Деталі

Під час обстрілів було пошкоджено електропостачання водонапірної станції у місті Золоте-3. Через агресію російських найманців робітники не можуть відновити електропостачання.

"У зв’язку з цим, подача води на центральну частину міста Попасна Сєвєродонецького району тимчасово здійснюватися не буде. Без водопостачання залишились 3312 абонентів", — йдеться в повідомленні.

Без води залишились місцева школа-гімназія, дитячий садок, поліклініка та інші об’єкти соціальної інфраструктури. Усі вони оснащені місткостями для води на дві-чотири тони, на території деяких з них знаходяться діючі свердловини.

Окупанти обстріляли Донбас 84 рази

Минулої доби, 21 лютого, на Донбасі російські окупанти 84 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок цього постраждали багато українських військових, є загиблі.

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Російсько-окупаційні війська обстріляли:

  • Двічі Талаківку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Піщовик – з мінометів калібру 120 мм.
  • П'ять разів Водяне – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
  • Двічі Красногорівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів.
  • Мемрик – з артилерії калібру 152 мм.
  • Тричі Станицю Луганську – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
  • Вісім разів Щастя – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
  • Тричі Лебединське – БПЛА ВОГ-17, з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Чермалик – з мінометів калібру 82 мм.
  • Чотири рази Кам'янку – з мінометів калібру 120 мм, станкових автоматичних гранатометів та станкових протитанкових кулеметів, великокаліберних кулеметів.
  • Тричі Новолуганське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
  • Новоселівку Другу – із протитанкових керованих ракетних комплексів.
  • Двічі Новоселівку – з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів.
  • Двічі Новомихайлівку – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Лопаскине – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
  • Тричі Гнутове – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
  • Двічі Врубівку – з артилерії калібру 152 мм.
  • Павлопіль – зі станкових протитанкових гранатометів.
  • Тричі Зайцеве – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
  • Чотири рази Піски – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих ракетних комплексів.
  • Миколаївку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Двічі Верхньоторецьке – з мінометів калібру 120 мм 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
  • Троїцьке – з мінометів калібру 82 мм.
  • Двічі Луганське – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів.
  • Лобачеве – з артилерії калібру 122 мм.
  • Старогнатівку – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів.
  • Двічі Гранітне – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
  • Мар'їнку – з мінометів калібру 120 мм.
  • Опитне – з мінометів калібру 120 мм.
  • Широкине – з мінометів калібру 120 мм.
  • Причепилівка – з мінометів калібру 82 мм.
  • Нью-Йорк – з мінометів калібру 82 мм.
  • Двічі Новотошківське – з мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Майорськ – з артилерії калібру 122 мм.
  • Шуми – з мінометів калібру 82 мм.
  • Південне – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
  • Славне – із протитанкових керованих ракетних комплексів.
  • Чотири рази Новогнатівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • Невельське – з мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Новотроїцьке – з мінометів калібру 120 мм.

Також зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Є постраждалі та загиблі

  • Внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям.
  • 12 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня важкості та перебувають у лікувальних закладах.
  • Шестеро отримали бойові травми.

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