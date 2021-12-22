У пожежі під Вінницею загинула переселенка з Криму – ексклюзивні подробиці

На Вінниччині загинула молода дівчина. Фото: колаж "Сьогодні"

У пожежі на базі відпочинку у Вінницькій області загинула 21-річна дівчина. Вона виявилася родом з Криму.

Про це "Сьогодні" повідомила речниця головного управління національної поліції у Вінницькій області Анна Олійник.

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Що відомо про загиблу?

Як нам стало відомо, поліція встановила особу загиблої. Нею виявилася 21-річна кримчанка, яка останнім часом жила та працювала у готелі. Олійник додала, що йдеться про переселенку з Криму.

На Вінниччині сталася смертельна пожежа. Фото: колаж "Сьогодні"

Що відомо про людей, які вистрибнули із приміщення?

Травмовані ще двоє осіб – чоловік та дівчина – вони перебувають у лікарні. За попередньою інформацією, постраждалі стрибали з 6 поверху на пожежні сходи.

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Як розповіли лікарі "Сьогодні", у потерпілої дівчини 40 відсотків опіків та важкі політравми. Чоловік у тяжкому стані: у нього зламані ноги та забій внутрішніх органів. Обох прооперували.

Що сталося?

Пригода сталася у селі Садове Літинської територіальної громади Вінницького району. Пожежа виникла на шостому поверсі у приміщенні готельно-ресторанного комплексу.

Працівники поліції та рятувальники евакуювали близько 60 осіб, зокрема 54 дитини.

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Згорів дах комплексу. За останніми даними, пожежу ще гасять.

З вікна будівлі викинулися троє осіб. 21-річна дівчина загинула, а двох постраждалих госпіталізували.

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