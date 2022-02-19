Внаслідок обстрілів на Донбасі загинув український військовий

На сході країни тривають потужні обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на 9-ту годину ранку 19 лютого з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, 16 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Загинув один український військовий.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

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За інформацією штабу, противник застосував артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем. Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав осколкове поранення несумісне з життям.

"Окупанти продовжують підступно вести артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщують свої артилерійські системи поблизу житлових будинків. Такими діями ворог намагається змусити підрозділи Збройних сил України відкривати вогонь у відповідь, щоб в подальшому звинуватити українських захисників в обстрілах мирних мешканців. Наголошуємо, що Об’єднані сили не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права", – йдеться у повідомленні.

Крім того, на Донеччині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

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Нагадаємо, що минулої доби з боку бойовиків було зафіксовано 66 порушень, 52 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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