У Рівненській області маленькі сестри знайшли повішеним дев'ятирічного брата

Трагедія трапилася, коли мати пішла на підробіток в інше село, а старший брат прибирав у хаті

Місце, де знайшли дитину. Колаж "Сьогодні"

У селі Кошмаки Вараського району Рівненської області знайшли повішеним дев'ятирічного хлопчика. Його виявили дві сестри померлого – їм по чотири і п'ять років.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

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Трагедія трапилася увечері 29 липня. У поліцію о 19:15 подзвонили медики "швидкої", вони констатували смерть дев'ятирічного хлопчика.

За даними правоохоронців, 30-річна мати самостійно виховує чотирьох дітей. У цей день близько шостої вечора вона пішла на підробіток в інше село.

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О 18:30 її 14-річний син прибирав у хаті, а незабаром почув крики сестер. Саме вони побачили дев'ятирічного братика в петлі мотузки, до якої кріпилася дошка гойдалки. На допомогу кинулися сусіди і викликали "швидку", але врятувати дитину не вдалося.

Тіло хлопчика відправили на експертизу. Поліцейські вже почали розслідування.

Нагадаємо, в Ужгороді виявили в кар'єрі труп військовослужбовця, який пішов з військової частини 10 червня, й зник безвісти.

Крім того, у Кривому Розі знайшли повішеним військового. Померлого знайшли 2 червня неподалік від готелю "Братислава".