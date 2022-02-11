На Рівненщині СБУшники відкрили вогонь по копачах бурштину – багато поранених (відео)

Співробітники СБУ перевіряли інформацію про незаконний видобуток бурштину / Колаж "Сьогодні"

У Рівненській області сталася сутичкаміж співробітниками СБУ та нелегальними копачами бурштину. На місці розпочалася стрілянина. Також не обійшлось без постраждалих.

Про це повідомили у Держбюро розслідувань.

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Що відомо

Коли співробітники СБУ перевіряли інформацію про незаконний видобуток бурштину в районі села Єльні Сарнинського району, на них напала група цивільних із ножами, сокирою та бензопилою. Через це правоохоронцям довелося застосовувати зброю.

Є постраждалі

Через стрілянину четверо зловмисників отримали поранення ніг, а ще одного поранили у передпліччя. Усіх постраждалих доправили до лікарні. Їхньому життю нічого не загрожує.

Чи покарають винних

За цим фактом розпочали розслідування за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу. Винуватці можуть позбутися волі від трьох до восьми років.

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