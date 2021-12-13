На Рівненщині серед поля зробили тротуар. Ми дізналися навіщо

Тротуар зробили без водовідведення / Колаж "Сьогодні"

У Рівненській області шляховики спорудили в полі тротуар, який днями опинився в центрі уваги у соцмережах.

Про нестандартний об'єкт сайту "Сьогодні" розповів активіст Максим Плахотній, який нещодавно побував на місці, зняв відео та щиро здивувався.

Реклама

Деталі

"Я з декількома приятелями їхав в експедицію тими місцями, де ми ще не були. Ми займаємося популяризацією культурної спадщини. Біля села Антонівка, де колись була залізнична вузькоколійка, побачили по обидва боки дороги тротуар завдовжки 3-5 км", – розповідає Максим Плахотній.

За його словами, тротуар був без водовідведення, тому почне руйнуватися після кількох серйозних дощів.

"Глобальна наявність тротуару між селами – це добре. Але дивує, що він з двох боків. Я таке бачу вперше. І не бачу тут раціонального. Краще б з одного боку зробили нормальний, ніж з двох – поганий. Можливо, там будуть марафонські. забіги. Заради інтересу сюди приїжджатимемо дивитися", – дивується активіст.

Тротуарам дивується багато хто

У Сарненській територіальній міській громаді вже чули, що тротуарам у полі дивується багато хто.

"Наскільки відомо, ті, хто будує цей шлях, керуються новими ГОСТами. Будується за держкошти, і наша громада, загалом кажучи, до цього не має стосунку. Ми тільки погоджуємо та усміхаємося всім, хто хоче якусь копійку вкласти в розвиток інфраструктури", – повідомили нам у громаді.

Раніше ми писали: