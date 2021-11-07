У Рівному на чоловіка одягли наручники через відсутність маски: що йому загрожує (відео)

На чоловіка одягли наручники через відсутність маски. Фото: колаж "Сьогодні"

У Рівному на вулиці Соборній поліцейські затримали чоловіка у тролейбусі, який відмовлявся одягти маску та показати документи правоохоронцям.

Про це повідомляє ITV Media Group.

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Подробиці інциденту

Як стало відомо, водій тролейбуса викликав патрульних та розповів, що на зупинці виник конфлікт із пасажиром, який відмовляється одягати захисну маску.

На місце прибули поліцейські та виявили у тролейбусі пасажира без маски. На зауваження правоохоронців чоловік не реагував.

На чоловіка одягли наручники

У підсумку поліцейські затримали чоловіка із застосуванням спеціального засобу – наручників – для встановлення особи та доставили до управління поліції.

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Що загрожує чоловікові?

Як стало відомо, на чоловіка склали адміністративний матеріал за ч. 2 ст. 44-3 (перебування у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без одягнених засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот).

Це тягне за собою накладення штрафу від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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