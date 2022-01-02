У Рівному п'яний водій на смерть збив військового (фото)

Водій транспортного засобу був п'яний/Колаж: "Сьогодні"

У Рівному п'яний водій на смерть збив 27-річного військового. Після інциденту винуватець втік з місця аварії.

Про це повідомляє Нацполіція у Рівненській області.

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Деталі

Відомо, що пішохід переходив дорогу в забороненому місці. Він потрапив під колеса автомобіля Audi, водій якого після ДТП втік. Однак його згодом відшукали правоохоронці. Під час затримання водій та пасажир Audi поводили себе агресивно. У 24-річного чоловіка, який перебував за кермом, виявили 2,10 проміле алкоголю.

Як повідомляє "Суспільне", при собі водій мав посвідчення помічника-консультанта на громадських засадах депутата обласної ради попереднього скликання.

Про загиблого

У поліції повідомили, що особу загиблого встановили. Ним виявився 27-річний військовий з міста Костопіль. Чоловік був у відпустці.

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Дії правоохоронців

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України.

Винуватець ДТП затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Відомо, що загиблий переходив дорогу в забороненому місці/Фото: Нацполіція у Рівненській області

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Після ДТП винуватець втік з місця аварії/Фото: Нацполіція у Рівненській області

Згодом поліція знайшла водія/Фото: Нацполіція у Рівненській області

У крові винуватця ДТП виявили алкоголь/Фото: Нацполіція у Рівненській області

Чоловіку готуються оголосити про підозру та обрати запобіжний захід/Фото: Нацполіція у Рівненській області

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34%;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне керування – 5%.

До того ж названо основні види ДТП:

зіткнення;

наїзд на автомобіль, що стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд з проїзної частини та перекидання транспортного засобу.

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