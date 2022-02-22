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У Мережі назвали імена загиблих солдат ЗСУ на Донбасі – фото

Ольга Кравченко
22 лютого, 15:57
У Житомирі через трагедію оголосили день жалоби

Загинули у зоні ООС українські захисники / Фото: Колаж: Сьогодні

21 лютого під час обстрілу на Донбасі російські окупанти вбили двох військових із Житомирської області. Це – старший лейтенант Ігор Демидчук та штаб-сержант Олександр Стельмах.

Про це повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлін.

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"Агресор вкотре приніс горе і біду на нашу землю. Ця трагедія ще більше нас згуртувала у силі і здатності давати відсіч, боронити і захищати свою країну. Глибокі співчуття родинам. Вічна пам'ять і слава загиблим героям", – написав Сухомлін.

Імена загиблих

Демидчук Ігор Олександрович був старшим лейтенантом, командиром 6 десантно-штурмової роти 2 десантно-штурмового батальйону військової частини А0281. Народився 13.05.1993 року у м. Овруч Житомирської області.

Стельмах Олександр Анатолійович був сержантом із матеріального забезпечення 6 десантно-штурмової роти 2 десантно-штурмового батальйону військової частини А0281. Народився 16.03.1981 року у с. Глинівці Андрушівського району Житомирської області.

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Старший лейтенант Ігор Демидчук та штаб-сержант Олександр Стельмах загинули на Донбасі. Фото: Сергій Сухомлін/Facebook / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти обстріляли Донбас 84 рази

Минулої доби, 21 лютого, на Донбасі російські окупанти 84 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок цього постраждали багато українських військових, є загиблі.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

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  • Двічі Талаковку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Харчовик – з мінометів калібру 120 мм.
  • П'ять разів Водяне – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
  • Двічі Красногорівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів.
  • Мемрик – з артилерії калібру 152 мм.
  • Три рази Станицю Луганську – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм. верстатних автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
  • Вісім разів Щастя – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
  • Три рази Лебединський – БПЛА ВОГ-17, з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Чермалик – з мінометів калібру 82 мм.
  • Чотири рази Кам'янку – з мінометів калібру 120 мм, станкових автоматичних гранатометів та станкових протитанкових кулеметів, великокаліберних кулеметів.
  • Три рази Новолуганське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
  • Новоселівку Другу – із протитанкових керованих ракетних комплексів.
  • Двічі Новоселівку – з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів.
  • Двічі Новомихайлівку – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Лопаскіно – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
  • Три рази Гнутово – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
  • Двічі Врубівка – з артилерії калібру 152 мм.
  • Павлопіль – зі станкових протитанкових гранатометів.
  • Три рази Зайцеве – з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
  • Чотири рази Піски – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих ракетних комплексів.
  • Миколаївку – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Двічі Верхньоторецьке – з мінометів калібру 120 мм 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
  • Троїцьке – з мінометів калібру 82 мм.
  • Двічі Луганське – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів.
  • Лобачево – з артилерії калібру 122 мм.
  • Старогнатівку – з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів.
  • Двічі Гранітне – з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
  • Мар'їнка – з мінометів калібру 120 мм.
  • Досвідчене – з мінометів калібру 120 мм.
  • Широкине – з мінометів калібру 120 мм.
  • Причепилівка – з мінометів калібру 82 мм.
  • Нью-Йорк – з мінометів калібру 82 мм.
  • Двічі Новотошківське – з мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
  • Майорськ – з артилерії калібру 122 мм.
  • Шуми – з мінометів калібру 82 мм.
  • Південне – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
  • Славне – із протитанкових керованих ракетних комплексів.
  • Чотири рази Новогнатівку – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
  • Невельське – з мінометів калібру 120 мм.
  • Двічі Новотроїцьке – з мінометів калібру 120 мм.

Також зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", із перетином лінії зіткнення.

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