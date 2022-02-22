У Мережі назвали імена загиблих солдат ЗСУ на Донбасі – фото

Загинули у зоні ООС українські захисники / Фото: Колаж: Сьогодні

21 лютого під час обстрілу на Донбасі російські окупанти вбили двох військових із Житомирської області. Це – старший лейтенант Ігор Демидчук та штаб-сержант Олександр Стельмах.

Про це повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлін.

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"Агресор вкотре приніс горе і біду на нашу землю. Ця трагедія ще більше нас згуртувала у силі і здатності давати відсіч, боронити і захищати свою країну. Глибокі співчуття родинам. Вічна пам'ять і слава загиблим героям", – написав Сухомлін.

Імена загиблих

Демидчук Ігор Олександрович був старшим лейтенантом, командиром 6 десантно-штурмової роти 2 десантно-штурмового батальйону військової частини А0281. Народився 13.05.1993 року у м. Овруч Житомирської області.

Стельмах Олександр Анатолійович був сержантом із матеріального забезпечення 6 десантно-штурмової роти 2 десантно-штурмового батальйону військової частини А0281. Народився 16.03.1981 року у с. Глинівці Андрушівського району Житомирської області.

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Старший лейтенант Ігор Демидчук та штаб-сержант Олександр Стельмах загинули на Донбасі. Фото: Сергій Сухомлін/Facebook / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти обстріляли Донбас 84 рази

Минулої доби, 21 лютого, на Донбасі російські окупанти 84 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок цього постраждали багато українських військових, є загиблі.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

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