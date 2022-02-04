За крок від червоної зони. Коли на Львівщині чекати на пік COVID-19

У Львівській області багато людей хворіють на коронавірус. Фото: колаж "Сьогодні"

Ситуація із коронавірусом на Львівщині погіршує. Проте пік захворюваності очікується за два тижні.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Орест Чемерис.

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Ситуація з COVID-19 на Львівщині

За останню добу у Львівській області перевищено два індикатори рівня епідемічної небезпеки. Зокрема, індикатор виявлення підтверджених випадків (26% за норми 20%) та індикатор рівня госпіталізацій на 100 тис. населення (71 за норми 60).

Якщо взяти до уваги, що у регіоні з 31 січня діють фактично такі ж обмеження, як і в червоній зоні, то вже протягом двох тижнів область може вийти на пік.

В ОДА вважають, що після цього може бути певна стабілізація та зменшення рівня захворюваності.

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"Кожна чергова хвиля характеризується більш інтенсивною течією. Ця хвиля вже перевищила пік попередньої. Проте, відзначаємо, що доросле населення хворіє менше. Бачимо це за кількістю пацієнтів, які потребують стаціонарного лікування", – зазначив Чемерис.

Він наголосив, що "Омікрон" легше переноситься, тому що вражає переважно лише верхні дихальні шляхи, проте однак може спровокувати інші ускладнення та часто може бути причиною загострення хронічних хвороб.

Чемерис додав: щоб уберегтися від інфікування, важливо носити маску, дотримуватися соціальної дистанції та вакцинуватися.

В Україні оновили зони карантину

В Україні зростає захворюваність на COVID-19, зараз показник перевищує норму. У країні залишилося лише дві жовті області.

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Червона зона:

Рівненська область;

Івано-Франківська область.

Жовта зона:

Кіровоградська область;

Полтавська область.

Ще 20 регіонів та Київ входять до помаранчевої зони карантину.

Коронавірус в Україні

За добу 3 лютого в Україні виявили 43 778 нових підтверджених випадків COVID-19. Серед них – 4381 дитина та 873 медики.

Минулої доби госпіталізували 4328 людей, зафіксували 174 летальні результати. Крім цього, одужали 9497 людей.

Усього за час пандемії проведено 18 404 417 ПЛР-тестування.

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