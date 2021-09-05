Резонансне затримання під будівлею ФСБ в Сімферополі: кримських татар уже відпустили

Кримські татари протестували проти затримання напередодні їх рідних і знайомих / Колаж "Сегодня"

У Сімферополі після діб утримання в поліцейських ділянках відпустили кримських татар, які в суботу, 4 вересня, протестували і були затримані біля будівлі ФСБ. Разом з ними затримали і журналістів.

Про це повідомляє правозахисна організація "Кримська солідарність" .

"Всіх затриманих з відділу поліції №1 "Залізничний" Управління МВС Росії по місту Сімферополю відпустили... Всіх затриманих з відділу поліції №3 "Центральний" Управління МВС Росії по місту Сімферополю відпустили ", – написали правозахисники.

Раніше "Кримська солідарність" повідомила, що біля будівлі ФСБ на ул.Франко в Сімферополі були затримані близько 40 людей, включаючи 38 кримських татар. Серед затриманих виявилися двоє журналістів "Кримської солідарності", і вони ж кореспонденти інтернет-видання "Грани.ру".

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Позиція Києва

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова повідомила, що затриманих було більше 50. Вони виступали проти обшуків і затримання п'ятьох кримських татар, які пройшли 3-4 вересня.

"П'ять незаконних обшуків за останні два дні провели співробітники ФСБ Росії в приміщеннях громадян України під тимчасово окупованому Криму. Безпідставно затримано першого заступника Голови Меджлісу Нарімана Джеляла і ще чотирьох кримських татар – Азіза Ахтемова, Асана Ахтемова, Шевкета Усеінова та Ельдара Одаманова. Їхнє місцезнаходження до цього часу невідоме", – написала Денисова на своїй сторінці в Facebook .

За словами омбудсмена, проти затриманих застосували грубу силу, їх побили і допитали у відділеннях поліції без доступу адвокатів.