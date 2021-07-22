У SkyUp прокоментували затримку рейсу з Батумі до Харкова

Пасажири чекали виліт понад 15 годин. Фото: колаж "Сьогодні"

У компанії SkyUp заявили, що коли рейс прилетів до Батумі, то в літак потрапив птах. Боїнг відправили на техогляд і лагодження. Після ще раз вирішили його оглянути, щоб переконатися – несправностей немає.

Про це повідомляє Суспільне.



Також в компанії зазначили, що пасажирів затриманого рейсу розмістили в готелі, але на це погодилися не всі.

"Під час очікування пасажири, які повинні були вилітати з Батумі, отримали холодне харчування (оскільки аеропорт не надає послуг з гарячого харчування) і воду. Також пасажирам було запропоновано трансфер і розміщення в готелях за рахунок авіакомпанії. Однак частина пасажирів вирішила залишитися очікувати рейс в аеропорту", – відповіли в авіакомпанії.

Станом на зараз рейс числиться прибулим.

Реклама

Нагадаємо, що літак компанії SkyUp Airlines, який вчора мав вилетіти з аеропорту Батумі (Грузія) в Харків, затримувався на більш ніж 15 годин. Після посадки пасажири годину чекали відправки в літаку, але їх повернули назад в термінал.

Раніше ми писали, що з Афін добу не міг вилетіти рейс Афіни – Київ (Wizzair).

Також ми повідомляли, що експерти назвали три ключові проблеми, які слід враховувати пасажирам перед виїздом до аеропорту "Бориспіль". Вони посилилися з настанням літнього сезону і збільшенням кількості рейсів.