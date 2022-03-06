На випадок, якщо РФ почне обстріли: у Львові винесли з храму та заховали цінне розп'яття

У Львові вирішили сховати цінне розп'яття/Фото: Андре Луїс Алвес, колаж: "Сьогодні"

5 березня у Львові зняли та заховали цінне розп’яття, яке стояло у Вірменському соборі. Востаннє його знімали під час Другої світової війни.

Про це повідомляє видання "Кредо".

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"2012 року вівтар "Голгота" реставрували протягом пів року. Тепер настав час подбати про його врятування. Також сховано інші культурні цінності храму", — йдеться у повідомленні.

Крім того, у Львові демонтували інші пам'ятники, а деякі загорнули в плівку, щоб вберегти від пошкоджень.

Як розпочалася війна?

Зранку 24 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про "спеціальну операцію" на території України. Після цього у різних містах України почалися вибухи та вбивства мирного населення. Російська влада припустилася великої помилки, коли оголосила війну. Тисячі солдатів РФ уже знищені. Збройні сили України тримають ситуацію під контролем. Народ України не віддасть жодного міліметра своєї землі окупантам. Ворог буде покараний за свої злочини.