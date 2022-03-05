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У Сумах повідомили про загрозу вуличних боїв

Володимир Козир
5 березня, 05:50
Людей просять залишатися в безпечному місці

Мирним мешканцям загрожує небезпека/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російську окупанти можуть найближчим часом атакувати Суми. Людей попереджають про небезпеку.

Про це повідомляє "Суспільне Суми".

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Деталі

"Загроза вуличних боїв! Залишайтеся вдома, у безпечному місці!", — йдеться в повідомленні.

Окупанти будь-якої миті можуть атакувати місто.

Втрати окупантів

У період з 24 лютого до 4 березня українські захисники знищили:

  • Особовий склад — 9 166;
  • Літаки — 33;
  • Вертольоти — 37;
  • Танки — 251
  • Бойові броньовані машини (ББМ) — 939;
  • Засоби ППО — 18;
  • Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) — 50;
  • Автомобільна техніка — 404;
  • Цистерни ПММ — 60;
  • Артсистеми — 105;
  • БПЛА ОТР (безпілотники) — 3;
  • Легкі швидкісні катери — 2.

Також командування Повітряних Сил ЗСУ заявило, що 4 березня російські окупанти втратили три штурмовики Су-25. Два з них в Чернігівській області, і один — під Волновахою. До того ж у свій останній політ сьогодні вирушили ще три вертольоти російських військ.

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