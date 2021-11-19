У Сумській області через перший сніг сталася масштабна ДТП (відео)

На Сумщині сталася аварія. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 19 листопада, у Сумській області через негоду сталася масова ДТП. Унаслідок цього зіткнулися кілька легкових автомобілів та вантажний.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Труха Харків".

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Деталі ДТП

Як повідомляють очевидці, у Сумській області випав перший сніг і вже вранці 19 листопада сталася аварія. У ролику з місця НП видно, що зіткнулися кілька легкових машин та вантажний.

"Тим часом, у сусідній Сумській області підписники вже пізнали "принади" першого снігу! Чекаємо найближчим часом сніг у Харкові. Будьте обережні", – йдеться у джерелі.

Погода в Сумській області

Про зимову погоду повідомили й жителі населених пунктів Шостка та Конотоп. Температура повітря зараз у цих містах — 0 градусів.

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Прогноз погоди в Україні

19 листопада в Україні йтиме мокрий сніг та дощ. Крім того, в країні буду вітряно.

Мокрий сніг буде у Сумській області, місцями у Чернігівській, Київській, Полтавській, Харківській областях та у Карпатах.

Дощ прийде у південну частину України у другій половині дня чи ввечері. У Донецькій та Луганській областях опадів не буде. Вітер на заході та півночі України завтра посилиться. Ніч буде холодною. Вдень температура повітря коливатиметься від +2 до +8 градусів.

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