На Сумщині полювання закінчилося смертю людини: подробиці

Чоловік почув крик, коли вистрілив у бік здобичі / Колаж "Сьогодні"

В Охтирському районі Сумської області під час полювання поранили 28-річного чоловіка. Через травму він помер у реанімаційному відділенні лікарні.

Про це повідомляє поліція Сумської області.

Що трапилося

Четверо громадян полювали неподалік села Боромля Охтирського району. 31-річний чоловік вистрілив у бік дикої кози, але почув крик. Пізніше він знайшов пораненого товариша.

На місце викликали "швидку", але потерпілого врятувати не вдалося. Він помер у реанімаційному відділенні лікарні.

Що загрожує тому, хто стріляв

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України "Вбивство з необережності". Чоловікові загрожує обмеження волі від 3 до 5 років або позбавлення волі на той же строк.

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