На Сумщині окупанти відмовляються воювати з ЗСУ – здаються або втікають до кордону

У Сумській області солдати РФ не хочуть воювати проти ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом ночі майже по всій Сумській області велися вуличні бої. Найбільших втрат зазнав Тростянець. Там ворожі російські війська зайняли штаб і розпочали мародерство. Проте окупанти деморалізовані, частина з них здається ЗСУ, інші ж відмовляються нападати на людей та намагаються втекти.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Солдати РФ відмовляються воювати

Наразі окупанти тримають у страху мешканців Тростянця: відбирають їхні авто, речі, ходять по хатах та грабують місцеві магазини. Одна група пограбувала секондхенд та частково переодяглася у цивільних, щоб поїхати додому.

Одна з ворожих колон вирішила скласти зброю. Командир сказав, що воювати не збирався. Тому цих військових пропустили назад до російського кордону. Ворог деморалізований, особливо після того, як вдалося застосувати два Байрактори. Понад 200 одиниць російської техніки знищили поблизу Ромен та Лебедіна.

Територіальній обороні Сумської області вдалося вибити блокпост противника на трасі Кіпті – Бачевськ. Тепер вона контролюється сумською теробороною.

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Як відомо, голова Сумської ОДА Дмитро Живицький вимагав, щоби на озброєння тероборони області дали високоточну зброю. Адже зараз загони ТРО мають здебільшого лише автомати та коктейлі Молотова. Живицький попросив надати Байрактари, щоб їм удалося розбомбити ворога на території області, і він не пішов далі на Київ.

Ситуація в Україні 2 березня