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У Сумській області внаслідок ворожого обстрілу загинуло троє людей (відео)

Володимир Козир
10 березня, 03:55
Бойовики відкрили вогонь по мирному населенню

Окупанти продовжують вести вогонь/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Тростянці Сумської області внаслідок ворожого артилерійського обстрілу 9 березня загинуло троє людей. Серед жертв — неповнолітній хлопець.

Про це в Telegram повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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Деталі

"Артилерія ворога обстріляла колишній завод "Електробутприлад". Внаслідок обстрілу загинуло троє містян, серед яких був неповнолітній хлопець", — повідомив Живицький.

Він додав, що після обстрілів у місті довго вирували пожежі. Дороги в напрямку Сум і Тростянця непроїзні через рух колон техніки окупантів.

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