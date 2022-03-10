У Сумській області внаслідок ворожого обстрілу загинуло троє людей (відео)

Окупанти продовжують вести вогонь/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Тростянці Сумської області внаслідок ворожого артилерійського обстрілу 9 березня загинуло троє людей. Серед жертв — неповнолітній хлопець.

Про це в Telegram повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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"Артилерія ворога обстріляла колишній завод "Електробутприлад". Внаслідок обстрілу загинуло троє містян, серед яких був неповнолітній хлопець", — повідомив Живицький.

Він додав, що після обстрілів у місті довго вирували пожежі. Дороги в напрямку Сум і Тростянця непроїзні через рух колон техніки окупантів.

Ситуація в Україні минулої доби

Українські захисники вже чотирнадцятий день відбивають атаки російських окупантів. Поки військам РФ прогнозують ганебний кінець "операції в Україні", як її називають окупанти, всій країні-агресору загрожує дефолт.

Проте військові продовжують обстрілювати та вбивати мирних українців. Під черговий авіаудар знову потрапила Охтирка Сумської області – деякі будинки буквально стерли бомбами з лиця землі.

Сили ЗСУ знищили ворожу базу в районі селища Дергачі , з якої обстрілювали міські райони Харкова. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, окупанти відступили в Росію через кордон.

, з якої обстрілювали міські райони Харкова. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, окупанти відступили в Росію через кордон. Через російських окупантів Чорнобильська атомна електростанція залишилася повністю без електропостачання .

. Російські військові, які потрапляють у полон, розпочали зізнаватись у намірах захопити міста в Україні. Один із них розповів, що їхав не на навчання, а на війну в Україну.

в Україні. Один із них розповів, що їхав не на навчання, а на війну в Україну. Тим часом ЧАЕС знеструмлена: через 48 годин може вирватися радіація. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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