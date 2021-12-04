На Сумщині зафіксували спалах небезпечної хвороби. Що з пацієнтами

Зазвичай в області може бути два-три хворих на рік / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом трьох-чотирьох днів у п'ятьох мешканців Сумської області виявили ботулізм. До цього в області майже рік не було випадків ботулізму.

Про це "Суспільному" розповіла медичний директор клінічного центру інфекційних хвороб та дерматології ім. Красовицького Ірина Троцька.

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Хто захворів

За її словами, спочатку захворіла 44-річна жінка. Жителька Тростянця на момент захворювання, наприкінці листопада, перебувала у Польщі.

Найімовірніше, причиною отруєння стало м'ясо: у його товщі зберігся токсин, воно було недостатньо термічно оброблене.

"Вона 8 днів перебувала в Польщі. Там жінка не мала, куди звернутися. Її турбували нудота, блювання, велика слабкість, втрата зору, порушення дихання. Вона з чоловіком приїхала додому, в Тростянець, – звернулася до лікарні. Того ж дня її госпіталізували з підозрою на ботулізм. Це був 9-й день хвороби, вже не було сенсу вводити сироватку, проведена дезінфікаційна терапія. Зараз вона почуває себе набагато краще. Її стан – середньої важкості", – сказала Троцька.

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Отруєння у Лебедині

Другий випадок отруєння, з чотирма захворілими, за словами лікарки, пов'язаний з продуктами домашнього приготування – консервованих опеньків.

"З близько 15 осіб, які зібралися на святкування дня народження у Лебедині, п'ять – захворіли на ботулізм. Вони вживали гриби", – зазначила вона.

За її словами, найтяжче захворіла 44-річна жінка, якій стало зле на другий день. Її госпіталізували до міської лікарні.

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"На щастя, у нас була одна доза лікувальної сироватки централізованого постачання. Жінку перевели до клінічного центру інфекційних хвороб та дерматології ім. Красовицького. Її стан – середньої важкості", – зазначила лікарка.

Окрім жінки, отруїлися троє чоловіків. Одного з них теж госпіталізували до центру інфекційних хвороб та дерматології.

"Він звернувся на сьомий день хвороби, тож не було вже сенсу вводити сироватку. Пацієнт неважкий. Інші два чоловіки – батько й син – звернулися до центральної лікарні м. Лебедин. Їхній стан – важчий. Була придбана та введена сироватка", – додала вона.

Що із сироваткою

На Сумщині немає сироватки проти ботулізму.

"Сироватку наразі купити не можна. Її немає в аптеках. Вона не виробляється в Україні. Партія сироватки завозиться з-за кордону і проводиться реєстрація. Підготовлений і направлений лист до Міністерства охорони здоров'я, центру громадського здоров'я стосовно необхідності закупівлі сироватки за рахунок централізованого постачання", – зазначила лікар.

Перші симптоми захворювання на ботулізм:

порушення зору;

сильно виражена сухість у роті;

важко говорити (голос стає тихим чи зникає);

підвищена стомлюваність, м'язова слабкість;

запаморочення;

короткочасні ознаки ураження травної системи (нудота, блювання, ослаблення випорожнень), найчастіше виникають через 12-24 годин після споживання зараженої їжі. У той же час симптоми можуть виникнути раніше (уже через 2 години) або значно пізніше (4 доби та більше).

За наявності перших ознак нездужання негайно звертайтеся за допомогою.

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