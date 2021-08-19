У т. зв. "ДНР" і "ЛНР" оголосили на 24 серпня спільні військові збори

Бойовики проведуть якісь військові збори / колаж "Сьогодні"

На окупованих територіях Донецької області чоловікам почали приходити повістки на так звані навчальні військові збори, які пройдуть 24 серпня.

Про це повідомив місцевий телеграм-канал, він також опублікував фото відповідної "повістки".

На окупованому Донбасі чоловікам надсилають повістки / t.me/shortDPR

У папірці зазначається, що при собі кожен повинен мати "паспорт", "військовий квиток" і засоби гігієни.

Водночас стало відомо, що якісь "військові збори" оголосили і на окупованих територіях Луганської області у так званій "ЛНР", і практично у той же час – з 23 по 27 серпня. У них нібито візьмуть участь близько тисячі "резервістів".

Указ "глави ЛНР" про військові сбори / t.me

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Цей же телеграм-канал повідомив, що так звані "ЛНР" і "ДНР" нібито збираються відпрацювати спільні дії "органів управління і сил цивільного захисту" у рамках реагування на кризові ситуації і можливі зовнішні загрози з боку України.

Нагадаємо, у липні ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін підписав "указ" про створення "оборонно-промислового комплексу".

Ми також писали, що на початку року ватажки "Л / ДНР" на якомусь інтеграційному заході планували захоплення всього Донбасу без входження в Росію.

Раніше ватажок бойовиків т. зв. "ДНР" Денис Пушилін заявив, що окупанти не забули про "Новоросію", "проєкт" нібито просто призупинили на деякий час.