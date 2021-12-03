У Тернополі зникла мама двох дітей – шукають вже 4 день (фото)

Жінка вийшла з дому та не повернулася / Колаж "Сьогодні"

У Тернополі пропала мама двох дітей. 27-річна Ольга Дейнега пропала ще 30 листопада.

Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

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Деталі

Про зникнення дочки заявила мати, на яку жінка залишила двох малолітніх дітей.

30 листопада після обіду Ольга Дейнега вийшла з дому та не повернулася.

Прикмети розшукуваної:

зріст 160 см,

світле та довге волосся.

Була одягнена в:

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пуховик синього кольору,

в'язану сіру шапку.

Якщо у вас є якась інформація стосовно жінку, то повідомляйте її за телефоном: (0352) 27 11 70 або на лінію 102.

Зникла 27-річна Ольга Дейнега. Фото: поліції Тернопільської області

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