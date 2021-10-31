У Тернополі розкрили вбивство 25-річної давності (відео)

В Тернополе расследуют таинственное убийство. Коллаж "Сегодня".
Знайшли справжнього душогуба – і не повірили своїм очам. У Тернополі розслідують таємниче
вбивство, що зайшло в глухий кут чверть століття тому. Зробили додаткові експертизи – і справа
здобула зовсім новий, несподіваний поворот. Хто ж виявився вбивцею і чому він все одно не
сяде за ґрати – розповість сайт "Сегодня".
Подробиці вбивства
Там він лежав, його дружина лежала, а в другій кімнаті лежав його доберман, яким
він пишався. Це був чемпіон породи у Європі. І в іншій кімнаті було застрелено цього добермана.
Це сталося 24 роки тому. Марія була тоді ще підлітком. Пам'ятається, бізнесмен увечері повернувся з Києва, де одержав кредит у валюти для будівництва молочного заводу", – розповів товариш загиблих Ігор Хомкох.
"У нього був магазин і теж хотів відкрити. І так, то правда, що він гроші тоді ввечері взяв гроші. У нього були гроші, а потім тих грошей і не знайшли. Усі, хто знав загиблого, стверджують – Юліан чужої людини ввечері в будинок не пустив би", – згадує сусідка загиблих Лідія Гоцуляк.
У будинку були і сліди взуття, і відбитки, навіть кров нападаючого. І слідство у 90-х не дало результатів. Матеріали лягли в ящик нерозкритих справ. Проте, нещодавно розслідування відновили та здійснили додаткові експертизи. І результат приголомшив усіх.
На думку слідства та прокурорів, це зробив племінник. Юрій із убитим працювали разом. Пліч-о-пліч. Племінник завідував фермою. Але, вважають слідчі, вони мали конфлікт через саме той кредит. Родичам – неможливо в таке повірити.
Не було ще такого, щоб злочин був скоєний 24 роки.
"Не було ще такого, щоб злочин було скоєно 24 роки. Призначено до розгляду і розглядатиметься, обов'язково. З'ясовуватиметься чи скоєний злочин, і чи скоєно злочин саме цією особою".. підкреслила Марія Мельник, головний спеціаліст Тернопільського міськрайонного суду.
Навіть якщо Феміда доведе, що саме Юрій позбавив подружжя життя, за ґрати він не
потрапить. Адже 9 років тому чоловік помер від онкохвороби.
Раніше ми писали:
- У Дніпровському районі Києва на бульварі Шамо тато вбив свого сина. Під час сварки він схопив ніж і завдав кілька ударів.
- У Чернігові суд заарештував усіх підозрюваних, які проходять у справі про вбивство поліцейського Артура Єрохіна. Вони будуть у СІЗО щонайменше два місяці.