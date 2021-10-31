У Тернополі розкрили вбивство 25-річної давності (відео)

В Тернополе расследуют таинственное убийство. Коллаж "Сегодня".

Знайшли справжнього душогуба – і не повірили своїм очам. У Тернополі розслідують таємниче

вбивство, що зайшло в глухий кут чверть століття тому. Зробили додаткові експертизи – і справа

здобула зовсім новий, несподіваний поворот. Хто ж виявився вбивцею і чому він все одно не

сяде за ґрати – розповість сайт "Сегодня".

Подробиці вбивства

Там він лежав, його дружина лежала, а в другій кімнаті лежав його доберман, яким

він пишався. Це був чемпіон породи у Європі. І в іншій кімнаті було застрелено цього добермана.

Це сталося 24 роки тому. Марія була тоді ще підлітком. Пам'ятається, бізнесмен увечері повернувся з Києва, де одержав кредит у валюти для будівництва молочного заводу", – розповів товариш загиблих Ігор Хомкох.

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"У нього був магазин і теж хотів відкрити. І так, то правда, що він гроші тоді ввечері взяв гроші. У нього були гроші, а потім тих грошей і не знайшли. Усі, хто знав загиблого, стверджують – Юліан чужої людини ввечері в будинок не пустив би", – згадує сусідка загиблих Лідія Гоцуляк.

У будинку були і сліди взуття, і відбитки, навіть кров нападаючого. І слідство у 90-х не дало результатів. Матеріали лягли в ящик нерозкритих справ. Проте, нещодавно розслідування відновили та здійснили додаткові експертизи. І результат приголомшив усіх.

На думку слідства та прокурорів, це зробив племінник. Юрій із убитим працювали разом. Пліч-о-пліч. Племінник завідував фермою. Але, вважають слідчі, вони мали конфлікт через саме той кредит. Родичам – неможливо в таке повірити.

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Не було ще такого, щоб злочин був скоєний 24 роки.

"Не було ще такого, щоб злочин було скоєно 24 роки. Призначено до розгляду і розглядатиметься, обов'язково. З'ясовуватиметься чи скоєний злочин, і чи скоєно злочин саме цією особою".. підкреслила Марія Мельник, головний спеціаліст Тернопільського міськрайонного суду.

Навіть якщо Феміда доведе, що саме Юрій позбавив подружжя життя, за ґрати він не

потрапить. Адже 9 років тому чоловік помер від онкохвороби.

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