У Тернополі жінка народила в потязі: дитина в реанімації

На станції у Тернополі в потяг зайшли медики і прийняли пологи – зараз мати і дитина в лікарні

Жінка народила у потязі / Фото: Сьогодні

У потязі "Укрзалізниці" Київ – Ужгород народила жінка. Їй стало стало зле в дорозі посеред ночі. Зараз немовля в реанімації.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" і "Суспільне".

У потязі жінка скаржилася на біль у животі і нудоту. Провідник заздалегідь попередила про це диспетчерів тернопільського вокзалу. Коли потяг прибув на станцію, на місці вже чекала "швидка" з лікарями.

Пологи прийняли в купейному вагоні, після чого відвезли новоспечену маму з хлопчиком до Тернопільського перинатального центру.

Зараз немовля перебуває у відділенні реанімації, вого у важкому стані. Однак подробиці про стан дитини невідомі: мати хлопчика заборонила розголошувати інформацію.

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Нагадаємо, у Києві жінка народила хлопчика прямо в переході біля станції метро "Лісова". Породіллі допомагали співробітники підземки, поліції, а також пасажири.

Також ми писали, як в Києві у 37-річної жінки лікар приймав пологи телефоном.

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