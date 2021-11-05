В Україні ще одна область опинилася за крок від "червоної зони"

В Україні ще одна область опинилася на межі "червоної зони". Фото: колаж "Сьогодні"

Черкаська область опиниласяна межі "червоної зони" карантину. У регіоні перевищено два епідемічні показники.

Про це повідомив голова Черкаської ОДА Олександр Скічко на своїй сторінці у Facebook.

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Що відбувається у Черкаській області?

Як розповів Скічко, Черкаська область впритул наблизилася до "червоної зони".

"Є чіткі індикатори, за якими кваліфікують зони. Якщо два і більше із них перевищено три дні поспіль – "червона" зона", – зазначив він.

Як стало відомо, на сьогоднішній день перевищено вже два індикатори: коефіцієнт виявлення випадків інфікування 26,6% (має бути менше 20%) та рівень госпіталізації – 60,4 (має бути меншим за 60).

В Україні оновили карантинні зони. Фото: колаж "Сьогодні"

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Правила "червоної зони"

У "червоній зоні" заборонено роботу кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів, ринків, фітнес-центрів. Також забороняються масові заходи.

Працювати продовжують продуктові магазини, АЗС, пошта, банки, аптеки, ветклініки.

Однак обмежень можна уникнути. Для цього всі працівники та відвідувачі установи повинні були повністю вакциновані та мати сертифікат про вакцинацію. Також підійде довідка з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не більше ніж 3 дні тому.

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Це правило не діє на дітей – неповнолітнім не потрібно мати сертифікат, але деякі місця без щеплених батьків їх не пустять.

Статистика коронавірусу в Україні

Минулої доби, 4 листопада, в Україні зафіксували 26 488 нових випадків COVID-19. А за попередній тиждень зафіксували понад 150 тисяч нових випадків коронавірусу.

Усього інфекцію підтвердили у 3 032 951 особи. Минулої доби від COVID-19 померли 696 жителів України (всього – 70 842). Вилікувати вдалося 2 492 419 інфікованих (13281 – за останню добу).

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