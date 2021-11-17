В Україні обрали найгарніше село: як воно виглядає (фото)

В Україні обрали найкрасивіше село. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні обрали найгарніше село - Пасічна. Село розташоване у Наддвірнянському районі Івано-Франківської області.

Докладніше про те, як виглядає найкрасивіше українське село – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Що відомо про найгарніше село?

Село Пасічна – переможець конкурсу "Найгарніше українське село". За загальними результатами балів від народного голосування та професійного журі саме цей населений пункт здобув перемогу серед більш ніж 200 учасників.

У селі розміщена рада інфраструктурних об'єктів: ліцей та чотири її філії (початкові школи), заклад дошкільної освіти "Лісова казка"; греко-католицькі церкви, будинки культури, бібліотеки, магазини та кафе.

Крім того, у цьому населеному пункті є готелі та елітний котедж.

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Також у селі є чиста гірська річка Бистриця Надвірнянська, хвойні ліси, крапельний водоспад та водоспад Дзвінка.

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Пасічна — унікальне село, в якому всередині мальовничих пейзажів приваблюють своєю могутністю три "кам'яні велетні" — піщано-гравійні кар'єри та кілька десятків нафтогазовидобувних родовищ.

На території села здійснюють діяльність нафтогазовидобувні підприємства, підприємства лісового та сільського господарства, кар'єри, роздрібна торгівля, заклади харчування.

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