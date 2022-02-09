В Україну на цьому тижні прийде потепління – свіжий прогноз синоптиків

В Україні буде тепло. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні цього тижня буде тепло. У багатьох регіонах очікується плюсова температура повітря. Водночас у деяких областях синоптики прогнозують дощ та сніг.

Про це виданню OBOZREVATEL повідомила синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

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9 лютого на заході та півдні температура повітря може піднятися до +9 градусів. У цей день і 10 лютого у північних, східних та західних областях пройде мокрий сніг. На решті території без значних опадів.

Протягом тижня може посилитись вітер, але в межах норми – не більше за перший рівень.

11 лютого із заходу в Україну прийде потужний антициклон, який принесе потепління. На кінець тижня та вихідні синоптик спрогнозувала суттєве поліпшення погоди.

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Через прихід антициклону нічна температура знизиться – очікується невеликий мінус, але вдень буде стабільний плюс завдяки сонцю.