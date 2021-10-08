В Умані п'яний чоловік побив хасида

Постраждалий написав заяву до поліції/Колаж: Сьогодні

В Умані, де школярка вистрибнула з восьмого поверху багатоповерхівки, побили хасида. Інцидент стався вночі.

Про це повідомляє офіційний канал Об'єднаної єврейської громади України в Telegram.

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Деталі побиття

Інцидент стався на вулиці Східній, що біля могили Рабі Нахмана. Чоловік увірвався в будинок до сусідів — хасидської сім'ї. У ньому знаходився глава сім'ї, дружина і діти. Нападник накинувся на чоловіка і почав бити його. При цьому, за попередньою інформацією, роблячи антисемітські висловлювання.

Дії правоохоронців

На місці побиття працюють правоохоронні органи. У постраждалого чоловіка приймають заяву. Відомо, що нападник був у стані алкогольного сп'яніння. Його відвезли в лікарню.

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