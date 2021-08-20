Ужгородський сюр. Дорожню розмітку нанесли на ями і кінські фекалії (фото)

На дорозі спеціально вирізали шматки асфальту, щоб повноцінно перемонтувати ділянку, але їх вже пофарбували / Фото: колаж "Сьогодні"

В Ужгороді, на вулиці Грушевського, дорожну розмітку нанесли на ями, які викопали для ямкового ремонту та на фекалії, що були на дорозі.

Про це повідомляє депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола.

"Це просто сюр якийсь з тим Ужгородом! Департамент міського господарства Ужгородської міської ради ви там взагалі із сосною не розминулись? Чи як? Пишу звернення в прокуратуру, аби перевірила діяльнісь ДМГ щодо цих робіт. Господарники, блін...", – йдеться у дописі.

Фото: facebook.com/vglagola

Дійсно, дорожники нанесли розмітку не лише на асфальт, а і на ями, які знаходяться практично по всій дорозі.

Фото: facebook.com/vglagola

Фото: facebook.com/vglagola

А користувачі мережі звернули увагу на інше фото, там видно, що розмітку нанесли на кобилячі фекалії.

"Міський голова Ужгорода причепурює наше квітуче місто до Дня Незалежності. Дякуємо, Богдане Євстафійовичу", – повідомляє Le Ша́ркань.

Фото: facebook.com/the.sharkan

Нагадаємо, раніше в Києві через прорив труби утворився провал під асфальтом, у який провалилося колесо вантажівки. У результаті ліквідувати аварію рятувальники не могли до тих пір, поки з траси не прибрали машину.

Також ми писали, що на одній з міських доріг у Черкасах не можна ні проїхати, ні пройти. Жителі називають її "дорогою смерті", оскільки триметрові вибоїни знищують автомобілі.