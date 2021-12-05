В Ужгороді спалили автомобіль журналіста – поліція проводить розслідування (фото)

Невідомі підпалили автомобіль представника ЗМІ / Фото: Колаж: Сьогодні
На околиці Ужгорода невідомі спалили два автомобілі. Обидва транспортні засоби, як виявилося, належать чоловікові, який займається журналістською діяльністю.
Про це повідомляє прес-служба МВС.
"Вогнем повністю пошкоджено автомобіль марки "Subaru Forester" та частково автівку "Volkswagen Beetle", що була припаркована неподалік", – йдеться у повідомленні.
Поліція встановлює всі обставини події.
Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (Умисне знищення чи пошкодження чужого майна шляхом підпалу). Розслідування у справі продовжується.
На площі у Сумах напали на журналістів
У Сумах на мітингу невідомі напали на журналістів. Постраждали не лише представники ЗМІ, а й їхня техніка, а також транспорт.
"Я отримав прямий удар у своє журналістське обличчя, тому що я захищав оператора. Мені кричали правоохоронці, щоб я відійшов звідти, щоб я не допомагав оператору. Але якщо ми говоримо про демократію та дружбу між нами, як можна кидати людину мені не зрозуміло". Ми намагалися побудувати діалог, але за тих умов це було неможливо...", – каже журналіст в ефірі.
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