В Ужгороді тероборона провела "виховну роботу" з таксистами, які підняли ціни для приїжджих

Таксисти наживаються на людях, які тікають від війни/Фото: колаж: "Сьогодні"

В Ужгороді територіальна оборона провела "виховну роботу" з таксистами, які підняли ціни для приїжджих. Водії збільшили вартість проїзду в декілька разів.

Про це йдеться в Telegram-каналі українського журналіста Андрія Павловського.

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Як розповів місцевий житель, таксисти почали наживатися на біженцях, які обрали для себе Закарпаття, як тимчасове укриття або пункт для подальшого виїзду до Європи.

"Непорядні таксисти підняли ціни в кілька разів, але після фізичного контакту з теробороною ціни знижено до позначки довоєнного часу. Перевізники, які усвідомили свою провину, пообіцяли більше їх не піднімати", — йдеться в повідомленні.

У теробороні таксистам пригрозили покаранням.

"У разі від відмови виконання наших вимог, змусимо згадати дитинство. Будете прив'язаними до дерев і дуже довго буде боліти попа", — зазначили в теробороні.

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