У Вінниці окупанти обстріляли аеродром (відео)

На місці був сильний спалах вогню / Колаж "Сьогодні"

У Вінниціросійські військові завдали удару по аеродрому Гавришівка. Відео того, що відбувається, потрапило до Мережі.

Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

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На кадрах видно дим. Ймовірно, почалася пожежа.

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Ситуація в Україні 6 березня