У Вінниці придумали "плюшки" вакцинованим жителям – можна виграти автомобіль

Для того, щоб взяти участь у конкурсі, потрібно лише зареєструватися на сайті / Фото: колаж "Сьогодні"

У Вінниці за вакцинацію можна отримати машину. Напередодні міська влада оголосила конкурс "Вакцинуйся. Збережи життя" – вінничани, які двічі щепилися проти коронавірусу зможуть позмагатися в акції.

Про це повідомляє "Сьогодні".

"Тільки вакцинація може зупинити будь-який вірус і будь-яку інфекцію. Наше завдання – не допустити того, щоби ми були в червоній зоні. Щоб в нас працювали магазини, щоб в нас працював транспорт належним чином, щоби наші діти ходили в наші школи, а не в онлайн режимі навчалися", – сказав Вінницький міський голова Сергій Моргунов.

На конкурс "Вакцинуйся. Збережи життя" виділили з бюджету 3 мільйони гривень. Він стартує 1-го вересня, а закінчиться 31-го грудня. Таким чином влада вирішила стимулювати людей робити щеплення від коронавірусу. Для того, щоб взяти участь, потрібно лише зареєструватися на сайті.

Зазначимо, що за правилами конкурсу, заборонено брати в ньому участь депутатам міської ради та виконкому.

Які "плюшки" для вакцинованих вже є в Україні?

В Україні ввели заохочення для людей, які отримають щеплення від коронавірусу:

вакциновані в ТРЦ Blockbuster Mall можуть отримати квитки на футбольні матчі за участю ФК "Шахтар";

в ТРЦ Blockbuster Mall можуть отримати квитки на футбольні матчі за участю ФК "Шахтар"; у Дніпрі влада обіцяє вакцинованим жителям безкоштовні місячні абонементи на проїзд у громадському транспорті та знижки на квитки в кіно.

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