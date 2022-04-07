На Вінниччині чоловік обікрав костел – забрав гроші для переселенців

Чоловік обікрав храм у Вінницькій області / Фото: Колаж: Сьогодні

На Вінниччині чоловік викрав з костелу гроші, зібрані для переселенців, які втекли через війну РФ проти України. Порушник забрав 2500 гривень з храму в Шаргороді.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Реклама

Про крадіжку копам розповів настоятель костелу 5 квітня. Поліцейські невдовзі встановили та затримали підозрюваного. Ним виявився мешканець Мурафської громади, раніше засуджений за майнові злочини. Йому 26 років. У підозрюваного вилучили частину викрадених грошей.

Фото Нацполіції

Правоохоронці розслідують цю справу за ч. 4 ст. 185 ККУ – крадіжка.

"Наголошуємо, що відповідно до змін у законодавстві, посилено відповідальність за скоєння майнових злочинів. Крадіжки, скоєні в умовах воєнного стану, прирівнюються до тяжких злочинів", – уточнили у поліції.

Реклама

Таким чином чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі. Його поки що помістять до ізолятора тимчасового тримання.