У Вінницькій області пенсіонер розбещував хлопчиків

Чоловіка відразу затримали / Колаж "Сьогодні"

59-річний житель Вінницької області розбещував хлопчиків 11 і 13 років. У поліцію звернулися батьки дітей. Чоловіка затримали.

Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

Запросив додому

Чоловік запросив додому двох хлопчиків. Користуючись тим, що діти не розуміли сексуальний характер дій, пенсіонер розбестив їх.

Після цього батьки хлопчиків звернулися в поліцію. Чоловіка відразу затримали. Зараз він перебуває під вартою. Обвинуваченому загрожує позбавлення волі від п'яти до восьми років.

Сексуальне насильство над дітьми в Україні

В середньому до 80% випадків гвалтують дітей дорослі, яких вони знають. З них близько 40% – дуже близькі до дитини родичі або батьки. Про 90% злочинів ніколи не повідомляють в поліцію.

Чому діти мовчать

Причини мовчання дітей найрізноманітніші:

страх або сором;

недовіра батьків до слів дитини;

страх дитини втратити близького дорослого, який піклується і часто дарує подарунки;

залежність сім'ї від педофіла.

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