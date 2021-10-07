У Запоріжжі дівчина з дітьми втекла з COVID-відділення

Дівчину вже знайшли / Колаж "Сьогодні"

У Запоріжжі 17-річна дівчина з двома дітьми (1,5 і півроку) втеклаз обласної інфекційної лікарні. У всіх трьох підтвердили COVID-19.

Про це пише 061.

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Подробиці

Маму з дітьми залишили в лікарні через підтверджений коронавірус у неї та її дітей. Але вона втекла з лікувального закладу. Дівчина сказала, що скучила за батьками.

Поліцейські знайшли її у родичів. Усіх трьох повернули назад в лікарню.

COVID в Україні

В Україні за останню добу , 6 жовтня, виявили 15 125 нових випадків коронавируса. цей показник на 2478 більше попереднього.

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Всього інфекцію підтвердили у 2 497 643 людина. За минулу добу від COVID-19 померли 314 жителів України (всього – 57 840). Вилікувати вдалося 2 277 762 інфікованих (4380 – за останню добу).

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