У Запоріжжі шахрай створив фейкову "Дію" – у Мінцифрі вигадали покарання

У Запоріжжі 21-річний молодик створив програмне забезпечення, яке повністю копіювало дизайн державного додатка "Дія". З його допомогою користувачі могли створювати підроблені документи. Правопорушнику може загрожувати до шести років ув'язнення.
Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції.
Зловмисник розробив програму для смартфонів, яка за дизайном була ідентичною з державним додатком "Дія".
"У фейковій програмі користувачам надавалася можливість створити собі будь-який документ із представлених в офіційному програмному забезпеченні. Зокрема, користувачі могли змінити свій вік, додати будь-яке фото або підробити сертифікат про вакцинацію від COVID-19", – йдеться у повідомленні.
Свою розробку чоловік продавав у месенджері за 100 гривень, а у рекламі вказував, що завдяки застосуванню неповнолітні можуть безперешкодно купувати алкоголь та цигарки.
Що загрожує хлопцю
У будинку фігуранта провели обшуки. Вилучили мобільні телефони, комп'ютерну техніку та банківські картки.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання у роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Слідчі дії продовжуються.
Що кажуть у Мінцифрі
Міністр цифрових трансформацій Михайло Федоров пропонує покарати шахрая, який створив фейкову програму "Дія".
"Пропоную хлопця направити на виправні роботи в IT, без персональних даних та інших сенсативних речей. Учора читав, що двом хлопцям, які крали магнітоли, одеський суддя призначив читати книги Марка Твена та Джека Лондона", – написав він.
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