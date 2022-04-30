У Запоріжжі скасовують деякі рейси потягів

Рейси скасовують через комендантську годину/Фото: колаж: "Сьогодні"
У Запоріжжі внаслідок запровадження комендантської години з 17:00 1 травня до 05:00 2 травня "Укрзалізниця" скасовує курсування приміських потягів.
Про це повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".
Деталі
Упродовж доби 1 травня не курсуватимуть наступні приміські потяги:
- №6509 Запоріжжя 2 – Запоріжжя 1;
- №6512/6511 Запоріжжя 1 – Канцерівка;
- №6514/6513 Канцерівка – Запоріжжя 1;
- №6516 Запоріжжя 1 – Запоріжжя 2;
- №6495 Запоріжжя 2 – Нікополь;
- №6496 Нікополь – Запоріжжя 2;
- №6132 Запоріжжя 1 – Синельникове 1.
Також буде скорочено маршрут потяга №6124/6123 Дніпро – Запоріжжя. Він прямуватиме до станції Синельникове 1. Натомість 2 травня скасовується поїзд №6491 Запоріжжя 2 – Нікополь.
"У період дії комендантської години вхід до вокзалу Запоріжжя, а також посадка на потяги будуть дозволені тільки транзитним пасажирам і тим, хто потрапив на вокзал до початку комендантської години. Вихід з вокзалу може бути обмежений правоохоронцями з міркувань безпеки", — повідомили в "Укрзалізниці".
"Укрзалізниця" отримала 69 тонн вугілля
"Укрзалізниця" отримала 69 тонн вугілля від вугледобувних підприємств ДТЕК Енерго.
"Це паливо необхідне для побутових потреб поїздів, які щодня евакуюють українців із небезпечних регіонів", – повідомили в ДТЕК.
Це вже п’ята партія вугілля для залізничників. Загалом підприємства ДТЕК Енерго передали "Укрзалізниці" для цих потреб 345 тонн. Ще майже 100 тонн компанія надала для потреб громад і соціальних об’єктів.
Зазначимо, що у лютому компанія ДТЕК Ріната Ахметова почала безкоштовно забезпечувати електроенергією військові і медичні заклади у трьох регіонах. Загалом компанія забезпечила об'єкти критичної інфраструктури безкоштовно електроенергією на суму понад 70 млн грн.